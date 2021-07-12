На Кубани пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трёх дней

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Вакцинация от коронавируса будет обязательной даже для туристов, приехавших в Краснодарский край на один-два дня, передаёт ТАСС со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
На Кубани пояснили требование к туристам о вакцинации в течение трёх дней
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Там отметили, что сроки проживания постановлением не оговариваются.

При заселении необходимо предъявить сертификат о вакцинации или справку о прохождении первого этапа, а если есть противопоказания — медотвод и отрицательный ПЦР-тест. Также можно предъявить справку о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев. Если ничего из этого нет, нужно подписать согласие на постановку вакцины в течение трёх суток, пояснили в ведомстве.

«Где будет сделана вакцина — неважно. Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трёх суток», — говорится в сообщении.

В Министерстве подчеркнули, что информация отображается в единой федеральной базе и человек, согласившийся на вакцинацию, но не прошедший её, будет привлечён к ответственности.

9 июля губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 августа туристы с отрицательным ПЦР-тестом смогут посетить региональные курорты, но при этом должны сделать прививку от COVID-19 в течение трёх дней после заселения в гостиницу. 

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