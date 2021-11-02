Скончались 1178 пациентов: в России обновился суточный максимум по числу летальных исходов от коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 39 008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом обновился суточный антирекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 — 1178. В Минздраве сообщили, что в стране открыто рекордное количество коек для больных коронавирусом — более 290 тыс. В ВОЗ констатировали, что в России, как и в целом по Европе, наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, отечественные специалисты разработали первую тест-систему по измерению активности антител от COVID-19.

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 39 008 случаев коронавирусной инфекции, из них 8% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (5736), Санкт-Петербурге (3066) и Московской области (2893).

Общее число случаев заболевания COVID-19 достигло 8 593 200.

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели 30 905 человек. В общей сложности с начала пандемии был выписан 7 412 631 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умер 240 871 пациент, за последние сутки — 1178 человек. Это суточный максимум с начала пандемии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 210,1 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются около 2 млн человек.

РИА Новости

© Денис Абрамов

При этом главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что в России сделали доступными для больных COVID-19 рекордное количество коек — более 290 тыс. По его словам, во время предыдущего пика заболеваемости было открыто около 270 тыс. коек.

«Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше», — цитирует его газета «Известия».

Также он отметил, что в данный момент фиксируется некоторое снижение заболеваемости в 13 субъектах РФ.

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Пандемия коронавирусной инфекции завершится, когда будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. По её словам, на сегодняшний день в Европе, в том числе в России, наблюдается рост заболеваемости коронавирусом.

«Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идёт в таком же тренде. Есть много ещё уязвимых — или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета», — подчеркнула она.

К данному моменту в России коллективный иммунитет составляет 46,8%. Так, первым компонентом привились 56 787 209 человек, а полный курс прошли 50 960 796 россиян.

В то же время Вуйнович рекомендовала людям с низким иммунным ответом ревакцинироваться от коронавирусной инфекции через шесть месяцев, а также выразила мнение, что эффективность режима нерабочих дней в РФ по прекращению распространения COVID-19 будет зависеть от отношения населения.

«Это зависит от населения и от того, насколько серьёзно принимается ситуация. Мы понимаем, что более 1 тыс. людей умирают каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев», — указала Вуйнович.

20 октября Владимир Путин подписал указ об установлении в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом главам регионов позволено по своему усмотрению принимать решения о досрочном введении или продлении данного режима с учётом актуальной обстановки на местах. Накануне власти Новгородской области первыми в РФ заявили о продлении режима нерабочих дней в субъекте — он будет действовать до 15 ноября.

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Между тем в России разработали первую собственную тест-систему на эффективность защиты человека от коронавирусной инфекции после вакцинации или перенесённого заболевания, которая измеряет нейтрализующую активность антител. Её авторами являются специалисты Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы, сообщает издание «Известия».

«Кроме определения количества антител, также важно знать их «качество» — силу, с которой антитела связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. То есть насколько успешно нейтрализующие антитела мешают вирусу связаться с рецептором, проникнуть внутрь клетки и там размножиться. Согласно нашим исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в пять раз», — сообщил научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин.

Отмечается, что система уже прошла клинические испытания, планируется отправка документов на её регистрацию в Росздравнадзоре.

Фейковые сертификаты о вакцинации

В Европейском союзе ожидают от властей России расследования случаев торговли фальшивыми COVID-сертификатами, в числе которых документы европейского образца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

«Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут приняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — говорится в заявлении дипмиссии.

1 ноября в пресс-службе компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации не только отечественными, но и зарубежными вакцинами.

РИА Новости

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При этом в «Лаборатории Касперского» указали, что средняя стоимость такого документа составляет $300, а выдаёт его якобы одна из стран Восточной Европы. При этом покупателям также предлагается выбрать конкретную зарубежную вакцину, которой они якобы привились.

«Злоумышленники пытаются нажиться на желании людей более свободно передвигаться по миру, ведь в некоторых странах введены ограничения на въезд для тех, у кого нет соответствующих документов. Как бы то ни было, мы настоятельно рекомендуем не приобретать какие-либо товары на теневых площадках. Вероятнее всего, подобные объявления представляют собой банальное мошенничество с целью выманить у людей деньги», — заявил Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».