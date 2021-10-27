Рабочий момент: уровень занятости в России превысил докризисные значения 2019 года

За год численность официально зарегистрированных безработных в России сократилась более чем в четыре раза. При этом в большинстве регионов страны рынок труда вернулся к значениям, зафиксированным до начала пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, сейчас общее количество занятых в экономике превышает докризисный уровень 2019 года. Такую тенденцию специалисты связывают с оживлением спроса и восстановлением работы бизнеса, в том числе за счёт мер государственной поддержки. Кроме того, эксперты отмечают нехватку иностранной рабочей силы и увеличение числа самозанятых в стране.

За последние 12 месяцев число безработных россиян, официально зарегистрированных в центрах занятости, сократилось более чем в четыре раза. По итогам сентября 2021-го в стране насчитывалось 877 тыс. таких граждан, хотя ещё год назад их было на 2,8 млн больше. Об этом в среду, 27 октября, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, в целом уровень регистрируемой безработицы в России составляет 1,2%. При этом рынок труда уже вернулся к докризисным показателям в большинстве регионов страны, подчеркнула Голикова.

«В 51 регионе Российской Федерации уровень занятости в среднем за июнь — август 2021 года достиг или превысил целевой показатель допандемического уровня. Что касается остальных 34 регионов, то показатели пока не достигнуты», — рассказала вице-премьер на форуме «Будущее сферы труда в России».

По последним данным Росстата, в августе уровень безработицы в России по методике Международной организации труда опустился с 4,5 до 4,4%. Достигнутый показатель стал самым низким за последние два года.

«В августе 2021 года численность занятого населения составила 72,3 млн человек. Это выше допандемического уровня 2019 года, и анализ помесячной динамики этого показателя свидетельствует о чёткой тенденции роста занятости населения», — добавила Татьяна Голикова.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова

РИА Новости

© Александр Астафьев

Напомним, что безработица в России начала заметно расти в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Тогда с марта по август соответствующий показатель подскочил с 4,7 сразу до 6,4%. В последний раз такое высокое значение можно было наблюдать в 2012 году.

На фоне сложившейся ситуации президент России Владимир Путин поручил правительству добиться полного восстановления занятости к концу 2021 года. Впрочем, сейчас оживление рынка труда идёт быстрее, чем изначально предполагалось. Такую точку зрения в интервью RT выразила генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«На снижение безработицы влияет сразу несколько факторов. Это, например, тотальная нехватка иностранной рабочей силы и, как следствие, рост зарплат в сферах, где традиционно было занято много мигрантов, что делает такие вакансии привлекательнее для наших сограждан. Также мы видим восстановление спроса и работы бизнеса, который подстроился под новые реалии», — объяснила Ускова.

Кроме того, по словам специалиста, поддержку рынку труда оказали меры властей по поддержке предпринимателей. В частности, речь идёт о предоставлении грантов и льготных займов предприятиям для сохранения штата и выплаты зарплат сотрудникам. Помимо этого, правительство согласовало для бизнеса кредитные и налоговые отсрочки, что также позволило компаниям избежать большого числа увольнений.

«Кроме того, растёт популярность самозанятости — число плательщиков налога на профессиональный доход уже перевалило за 3 млн. Этому, в свою очередь, способствовала возросшая популярность платформенной занятости. Спрос на услуги курьеров, таксистов, частных мастеров, репетиторов из-за пандемии продолжает расти. А значит, и гонорары в этих сферах также подтянулись», — отметила Анастасия Ускова.

По её словам, традиционно рост занятости в экономике приводит к повышению производительности труда и ВВП на душу населения. Таким образом, в стране появляется больше возможностей для потребления товаров и услуг, и одновременно увеличивается объём налоговых поступлений в бюджет. В результате власти могут направить больше денег на развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, модернизацию производств и поиск новых рынков сбыта, объяснила Ускова.

Демографический риск

Вместе с тем Татьяна Голикова не исключила, что в течение следующих десяти лет численность занятых в экономике россиян может сократиться на 1 млн человек. Как предположила вице-премьер, произойдёт вымывание самой активной на рынке труда возрастной категории — граждан в возрасте от 30 до 44 лет.

«При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что, в свою очередь, приведёт к увеличению среднего возраста занятого гражданина», — добавила Голикова.

Такой прогноз во многом может быть связан с демографическими причинами, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, до 2030 года из трудового возраста будет уходить всё больше россиян, а на смену им придёт уже меньше граждан.

«По факту это будут отголоски демографической ямы 1990-х. При этом ряд людей по-прежнему стремятся уехать за границу, а это наиболее экономически активная прослойка населения», — пояснил специалист.

Как полагает Анастасия Ускова, частично решить проблему могло бы создание социальных гарантий, а также возможностей для того, чтобы специалисты могли полностью реализовать свой потенциал на местах. Одновременно с этим необходимо улучшение качества и доступности медицины, а также повышение уровня жизни населения в целом, уверена специалист.

Способствовать этому может реализация национальных целей развития России до 2030 года. Напомним, ранее соответствующий указ подписал Владимир Путин. Президент поручил в течение десяти лет повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения.