«Помочь сохранить рабочие места»: правительство направит более 38 млрд рублей на поддержку бизнеса и социальных НКО

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился направить 38,5 млрд рублей на единовременные гранты малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО. Предприятия из наиболее пострадавших отраслей получат средства в расчёте 1 МРОТ на каждого занятого для выплаты зарплат сотрудникам. По оценке правительства, инициатива должна поддержать около 3 млн человек. Более того, с декабря власти планируют в экспериментальном режиме запустить специальную цифровую платформу для помощи предпринимателям. Как полагают эксперты, механизм позволит улучшить взаимодействие между государством и бизнесом.

Правительство России направит 38,5 млрд рублей на поддержку малых и средних предприятий, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мушстин на совещании со своими заместителями.

«Президент одобрил наши предложения по поддержке бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы должны не только помочь сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдёт на спад», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, предприятия из наиболее пострадавших отраслей смогут получить единовременную выплату в виде гранта. Размер поддержки будет зависеть от числа работников предприятия и рассчитываться исходя из одного минимального размера оплаты труда (около 12,8 тыс. рублей в 2021 году) на каждого занятого. Таким образом, компании смогут обеспечить начисление заработных плат сотрудникам, считают в правительстве.

«Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 млн человек», — добавил глава кабмина.

Как уточнил премьер, в первую очередь финансовая помощь предназначена организациям, работающим с населением напрямую. Речь идёт о представителях сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, а также культуры и развлечений.

Подать заявки на гранты бизнес сможет дистанционно с 1 ноября в течение полутора месяцев. Средства, в свою очередь, начнут поступать на счета организаций уже с 15 ноября.

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За счёт инициативы предприятия смогут сохранить рабочие места и не оставить своих работников без средств к существованию в период вынужденного локдауна. Об этом в беседе с RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Таким образом, действия властей позволят стабилизировать рынок труда и удержать экономику от скачка безработицы, уверен эксперт.

«Скорее всего, это может быть только первый этап новой поддержки. В текущих условиях данная сумма не окажет серьёзной нагрузки на бюджет страны, но при этом серьёзно поможет предпринимателями Не исключаю, что в перспективе будет ещё один транш. Также власти могут ввести регуляторные меры по типу тех, которые были в прошлом году, например, вето на банкротство или налоговые льготы», — отметил Остапкович.

РИА Новости

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По словам Михаила Мишустина, в настоящий момент правительство создаёт систему, которая позволяет оказывать гражданам необходимую помощь в беззаявительном порядке — «без традиционных справок и обращений в инстанции». Аналогичную цифровую платформу планируется организовать и для помощи бизнесу. Уже с 1 декабря она может заработать в экспериментальном режиме.

«Фактически появится единое окно для бизнеса, где небольшие предприятия, самозанятые граждане и все, кто пока только планирует начать своё дело, смогут получить доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам — от помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования, которое часто необходимо, когда первые шаги уже сделаны и нужно решить, куда двигаться дальше», — пояснил премьер-министр.

По мнению Георгия Остапковича, новый механизм позволит улучшить взаимодействие между бизнесом и властью, в результате чего предприятия смогут быстрее получать необходимую помощь. Кроме того, как полагает специалист, поддержка бизнеса может стать более адресной. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Система сэкономит массу времени и сил для компаний и ИП. Им не нужно будет посещать разные организации, собирать пакет документов и тратить на этот процесс своё время, которое лучше направить на достижение высоких показателей в работе. Всё станет проще: достаточно обратиться один раз в единое окно и с помощью одного сотрудника решать проблемы с поддержкой своего предприятия в сложных экономических условиях, вызванных пандемией», — пояснил Сигал.