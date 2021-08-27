Своя земля: почему в мире заметно вырос спрос на загородное жильё

По данным исследования компании Knight Frank, с начала пандемии коронавируса 19% людей в разных странах мира сменили квартиру на частный дом. При этом каждый четвёртый опрошенный хотел бы переехать жить за город уже в 2021 году. Наблюдаемую тенденцию эксперты связывают с желанием людей обезопасить себя в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Кроме того, важным фактором специалисты считают рост числа вакансий с удалённой занятостью. Как отмечают аналитики, в России интерес граждан к домам в пригороде также заметно усилился. Дополнительным стимулом для этого служат меры государственной поддержки. В частности, речь идёт о «дачной амнистии» и программе сельской ипотеки.

В результате последствий COVID-19 в мире заметно вырос спрос на загородную недвижимость. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.

По результатам опроса организации, с начала пандемии 19% респондентов в 49 странах переехали в частный дом. Активнее всего приобретали загородную недвижимость жители Австралии и Северной Америки. В этих регионах показатель составил 25%. При этом каждый четвёртый человек в мире хотел бы сменить квартиру на собственный дом в ближайшие 12 месяцев, говорится в обзоре.

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на мировые и локальные рынки жилой недвижимости. Ощущение безопасности, стабильности и комфорта вышли на первое место среди важнейших факторов жизни», — отметил региональный директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьёв.

По его словам, в этих условиях для многих людей стало важным наличие собственного просторного жилья — загородного дома или большой квартиры в черте города. Кроме того, опрошенные RT специалисты обращают внимание и на увеличение числа вакансий с удалённой занятостью. Так, например, некоторые предприятия даже после снятия всех ограничений планируют оставить часть сотрудников на удалёнке или перевести на комбинированный формат работы. Об этом рассказал эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

«В результате многие жители мегаполисов выбирают вместо жизни в «многоквартирнике» более комфортную и спокойную жизнь в загородном доме, где есть возможность организовать и домашний офис. При этом в случае новых карантинных ограничений проводить режим изоляции можно с минимальными потерями в образе жизни», — подчеркнул аналитик.

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Примечательно, что в России также уверенно растёт спрос на загородное жильё. По данным Knight Frank, в настоящее время около трети граждан хотели бы переехать в собственный дом за чертой города. В качестве основных причин для смены локации респонденты называют возросшую на фоне пандемии потребность в наличии дополнительного пространства внутри жилья для организации личного кабинета или переговорной.

Высокий интерес россиян к переезду за город отмечают и специалисты компании «ДОМ.РФ». Об этом 24 августа заявил генеральный директор организации Виталий Мутко в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Мы провели опрос общественного мнения: сейчас 70% семей хотели бы жить в своих домах, а это 40 млн семей. Сейчас где-то 18 млн семей в частных домах живут. И мы видим, что сейчас, по итогам первого полугодия, количество введённого жилья индивидуального жилищного строительства опередило впервые вообще многоквартирные дома», — рассказал Мутко.

Отметим, что спрос на рынке загородной недвижимости в России по итогам I квартала 2021 года увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Такие данные RT предоставили специалисты «Авито Недвижимость».

«В категории земельных участков активность потенциальных покупателей в I квартале выросла на 15% за три месяца и на 40% за год по стране», — рассказал RT руководитель направлений первичной и загородной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.

РИА Новости

© Роман Денисов

По мнению специалистов, к покупке частных домов граждан подталкивают и меры государственной поддержки. В частности, речь идёт об одобренном в декабре 2020 года продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026-го. Напомним, что программа действует уже более 14 лет и позволяет зарегистрировать права на индивидуальные жилые дома в упрощённом порядке.

«Увеличение числа сделок поддерживается и развитием ипотечных программ. В первой половине 2021-го объём кредитов на покупку частных домов в крупных российских банках увеличился более чем на 60%. В том же направлении работают и меры господдержки, в частности сельская ипотека», — рассказал RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Напомним, что программа стартовала в 2020 году и предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для россиян, желающих купить готовое или построить новое жильё в сельской местности. В 2021 году на инициативу выделено из бюджета 2 млрд рублей. По расчётам правительства, средства позволят улучшить жилищные условия около 35 тыс. семей по итогам года.

«Многие россияне предпочитают вывозить за город семью хотя бы в неполном составе или на время. При этом купить сейчас готовый дом относительно проще, чем строить новый. Во-первых, переезд будет более оперативным. Кроме того, строительные материалы за последнее время ощутимо подорожали, и строить с нуля часто не дешевле, чем купить готовый дом с участком в обжитом посёлке», — подчеркнул Дмитрий Алексеев.