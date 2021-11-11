«Снизить финансовую нагрузку и сохранить штат»: российский бизнес подал более 16 тысяч заявок на льготные кредиты

По данным Минэкономразвития, российский бизнес уже подал 16,5 тыс. заявок на льготные кредиты под 3% годовых. Общий размер займов оценивается в 71 млрд рублей. Кроме того, более 200 тыс. предприятий рассчитывают получить от государства единовременные выплаты в виде грантов суммарным объёмом 16,7 млрд рублей. Пострадавшие от пандемии компании смогут направить деньги на зарплаты своим сотрудникам или на погашение арендных и налоговых платежей. По мнению специалистов, меры господдержки должны частично компенсировать потери бизнеса от карантинных ограничений.

За первую неделю после запуска обновлённой программы поддержки бизнеса «ФОТ 3.0» российские компании подали около 16,5 тыс. заявок на льготные кредиты. Такие данные в четверг, 11 ноября, представило Министерство экономического развития РФ.

Согласно оценке ведомства, на сегодняшний день предприятия рассчитывают получить от банков более 71 млрд рублей. При этом сами кредитные организации в ожидании новых заявок планируют предоставить бизнесу ссуды на общую сумму 75,5 млрд рублей.

«Большая часть этого объёма предназначена для микро- и малых предприятий. Выделенные государством субсидии на реализацию программы позволят бизнесу получить льготные кредиты под 3% годовых», — уточнили в Минэкономразвития.

Напомним, что правительство России в конце октября решило возобновить и расширить программу «ФОТ 3.0». Возможность вновь получать кредиты по сниженной ставке появилась у бизнеса с 1 ноября. В свою очередь, банки начали принимать заявки заранее, что позволило уже выдать предпринимателям порядка 1 млрд рублей.

Оформить заём на льготных условиях компании могут до 30 декабря. Предполагается, что полученные средства компании будут направлять на выплаты зарплат своим сотрудникам. По последним оценкам Минэкономразвития, сейчас речь идёт о 465 тыс. работников предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, деньги можно использовать для погашения арендных и налоговых платежей.

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Отметим, что размер ссуды зависит от числа работников компании и рассчитывается, исходя из одного минимального размера оплаты труда (около 12,8 тыс. рублей в 2021 году) на каждого сотрудника на 12 месяцев. Общая сумма займа не должна превышать 300 млн рублей, а сам кредит на 75% обеспечен гарантиями госкорпорации «ВЭБ.РФ».

«Опыт прошлого года показал, что, получив деньги от государства, компании могут реально удержать персонал на рабочих местах. Мера очень востребована бизнесом, у которого зачастую просто не осталось финансовой подушки безопасности, поскольку из-за остановки деятельности или работы в ограниченном режиме не хватает своих средств на выплату зарплат», — объяснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

После получения кредита компании могут на протяжении полугода не выплачивать проценты и основной долг. Далее в течение 12 месяцев бизнес должен будет погашать заём равными долями.

Как ранее отмечали в правительстве, оформить кредит могут только организации, которые уже ранее участвовали в льготных программах «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0» или были созданы с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го. Главное условие получения займа — сохранение численности работников на уровне не ниже 90% штата. Власти будут контролировать этот показатель через данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Программа «ФОТ 3.0» стала продолжением успешной «ФОТ 2.0», которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом году. Тогда ей воспользовались предприниматели из разных отраслей, в том числе и самых пострадавших от кризиса. Речь идёт, например, о сфере досуга, туризма и общепита, салонах красоты, а также других субъектах МСП», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

По его словам, таким компаниям было сложнее всего работать в 2020 году. Более того, сейчас не у всех предприятий есть возможность оказывать услуги удалённо, поэтому бизнес активно пользуется новой программой, подчеркнул Сигал.

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Помимо льготных кредитов, правительство ранее согласовало программу единовременных выплат малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Согласно инициативе, представители наиболее пострадавших отраслей смогут получить специальные гранты из расчёта один МРОТ на каждого занятого. Всего на эти цели власти направили 38,5 млрд рублей.

По данным ФНС, к настоящему времени заявки на получение грантов уже подали 204 тыс. предприятий с общим числом сотрудников 1,3 млн человек. Общая сумма выплат по текущим заявлениям должна составить 16,7 млрд рублей. Ожидается, что перечисление средств организациям начнётся с 15 ноября.