Почти на 24 млрд рублей: банки получили более 5 тысяч заявок от бизнеса на льготные кредиты

За сутки с момента запуска программы «ФОТ 3.0» в российские банки поступило более 5 тыс. заявок от бизнеса на льготные кредиты общей суммой около 24 млрд рублей. На фоне карантинных ограничений компании и предприниматели из целого ряда пострадавших отраслей спешат получить займы на выгодных условиях для покрытия финансовых потерь. Деньги можно будет потратить как на выплаты зарплат сотрудникам, так и на погашение арендных или налоговых платежей. Эксперты не исключают, что в условиях ажиотажного спроса на эту меру поддержки власти в дальнейшем увеличат финансирование программы.

За сутки российские банки получили от бизнеса более 5,5 тыс. заявок на льготные кредиты общей суммой 23,7 млрд рублей. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в Минэкономразвития.

«Банки 1 ноября начали заключать кредитные соглашения. Мы видим достаточно активное вовлечение кредитных организаций: некоторые из них стали анонсировать программу и собирать заявки бизнеса заранее — с 25 октября», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

Напомним, что в конце октября правительство России объявило о возобновлении программы льготных кредитов для бизнеса «ФОТ 3.0». Так, с 1 ноября по 30 декабря 2021 года компании и предприниматели из наиболее пострадавших отраслей экономики могут оформить заём по льготной ставке 3% годовых.

Как ранее отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, главная цель инициативы — сохранение занятости и операционной деятельности организаций в период карантинных ограничений. В этой связи предполагается, что полученные на льготных условиях кредитные средства компании будут направлять на выплаты зарплат сотрудникам, а также на погашение арендных и налоговых платежей.

Размер ссуды зависит от числа работников предприятия и рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (около 12,8 тыс. рублей в 2021 году) на каждого сотрудника на 12 месяцев. В то же время общая сумма займа не должна превышать 300 млн рублей. Сам кредит на 75% обеспечен гарантиями госкорпорации «ВЭБ.РФ», а оформить заём компании могут на полгода.

«Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями», — отмечал Михаил Мишустин.

Отметим, что оформить кредит можно, только если организация уже ранее участвовала в льготных программах «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0» или была создана с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го. При этом главное условие получение займа — сохранение численности работников на уровне не ниже 90% штата. Власти будут контролировать этот показатель через данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

«Мы видим, что бизнес начал активно подавать заявки на кредиты, поскольку в прошлом году на фоне серьёзных ограничительных мер именно этот инструмент позволил выстоять предприятиям разных отраслей. Практика уже наработана, условия понятны, поэтому компании и спешат воспользоваться средствами от государства», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно задумке властей, поддержка предназначена для кинотеатров, музеев, зоопарков, спортивных организаций и фитнес-центров, санаториев, турагентств, гостиниц и предприятий общепита. Также на льготные кредиты могут рассчитывать компании из сферы отдыха, досуга и развлечений. Помимо этого, в обновлённую программу были добавлены стоматологии, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт компьютеров и услуги по уходу за детьми.

Возмещение потерь

Как подсчитали в правительстве, в результате введения ограничительных мер обороты российского бизнеса ежедневно снижаются на 25—30%. В результате компании суммарно теряют около 4 млрд рублей в сутки, а двухнедельный режим нерабочих дней может привести к убыткам предприятий в размере порядка 60 млрд. Об этом ранее на совещании с президентом заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В текущих условиях предоставление кредитов по сниженной ставке позволяет компаниям частично компенсировать финансовые потери, поэтому спрос на льготные займы продолжит расти в ближайшее время. Такую точку зрения в интервью RT выразил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Бизнес находится в зоне неопределённости. Как будет вести себя маршрут пандемии в дальнейшем, сейчас не знает никто — ни власти, ни врачи. При этом любая остановка бизнеса — это потеря для предпринимателей и компаний. Поэтому предприятия продолжат подавать заявки, чтобы компенсировать убытки. Тем более что государство пообещало помочь», — добавил Остапкович.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

Всего на реализацию программы льготных кредитов правительство России направило 20 млрд рублей. Впрочем, в дальнейшем финансирование инициативы может быть дополнительно увеличено, не исключает Павел Сигал.

«Вероятнее всего, высокий спрос на эти займы приведёт к пересмотру параметров программы со стороны государства — сумма может быть увеличена. По крайней мере, именно так происходило в 2020 году, когда объёмы средств на программу выделялись не один раз из-за повышенной востребованности со стороны бизнеса», — напомнил специалист.

По его словам, дополнительную поддержку предприятиям должен оказать действующий мораторий на проверки бизнеса. Напомним, что соответствующую инициативу власти одобрили ещё в 2020 году. В дальнейшем мораторий решено было продлить на 2021 год, а позже — на 2022-й.