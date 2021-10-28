«Главная цель — сохранение занятости»: правительство России возобновит программу льготных кредитов для бизнеса

Правительство России снова запустит программу льготных кредитов для бизнеса и направит на эти цели до 20 млрд рублей. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, с 1 ноября предприятия смогут оформить заём по сниженной ставке 3% на полтора года. Размер кредита будет зависеть от числа сотрудников компании и рассчитываться, исходя из одного МРОТ на каждого занятого. После получения средств бизнес сможет на протяжении полугода ничего не платить, а в течение следующих 12 месяцев обязан будет погасить задолженность. Как полагают эксперты, мера поддержки позволит компенсировать предпринимателям часть финансовых потерь, связанных с новыми карантинными ограничениями.

Правительство России возобновит программу льготных кредитов для бизнеса под 3% годовых. Об этом в четверг, 28 октября, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

По его словам, выдача новых кредитов начнётся уже с 1 ноября и завершится в конце года. Размер предоставляемого льготного займа будет зависеть от числа работников предприятия и рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда (около 12,8 тыс. рублей в 2021 году) на каждого сотрудника на 12 месяцев. Оформить кредит можно будет на полтора года.

«Важно, что в первые полгода можно ничего не платить — ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями по низкой ставке… На реализацию программы дополнительно выделим из бюджета до 20 млрд рублей», — рассказал Мишустин.

Напомним, что ещё весной 2020-го наиболее пострадавшие от пандемии компании и предприниматели начали получать кредиты на выплаты зарплат сотрудникам под 2% годовых. В марте 2021-го власти запустили второй этап программы. Оформить льготный заём можно было до 1 июля, но уже по ставке 3% годовых.

Как отметил Михаил Мишустин, инициатива подтвердила свою востребованность. Так, по итогам второго этапа было заключено 16 тыс. договоров на сумму около 60 млрд рублей.

«Главная цель программы — сохранение занятости и операционной деятельности организаций. Ведь даже в период ограничений у них есть обязательства по заработной плате, арендным, коммунальным платежам», — подчеркнул премьер.

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Как отметили в правительстве, в рамках возобновлённой программы для получения займа под льготный процент предприятиям по-прежнему необходимо будет сохранить не менее 90% штата. Власти собираются контролировать этот показатель через данные Федеральной налоговой службы. Максимальная сумма кредита при этом составит 300 млн рублей.

«Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП», — уточнили в кабмине.

Как рассказал RT главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман, текущее положение дел бизнеса в России осложняют новые эпидемические ограничения. Так, режим нерабочих дней приводит к финансовым потерям и сокращению притока выручки. В этих условиях предприятиям необходима дополнительная поддержка государства, считает эксперт.

«В правительстве оценивают ежесуточное снижение оборота бизнеса в 25—30%, а суммарный объём указанных потерь — в 60 млрд рублей. Именно поэтому появилось предложение в какой-то мере заместить выручку льготным кредитованием», — пояснил аналитик.

Более того, по его словам, сейчас актуальность господдержки предпринимателей только усилилась на фоне действий Центробанка. С начала года для борьбы с инфляцией ЦБ повышает ключевую ставку и уже поднял её до 7,5% годовых. В результате этого заметно растут и проценты по обычным банковским кредитам, отметил Гойхман.

«Получение льготных займов, в свою очередь, позволит многим компаниям сохранить занятость и не допустить разрыва оплат в ходе текущей деятельности — зарплат, аренды, налогов. Это важно не только для самого получающего финансирование бизнеса, но и для контрагентов. Таким образом, снижается возможность цепочек неплатежей, сильно бьющих по экономике», — объяснил аналитик.

Во время заседания правительства Михаил Мишустин также утвердил объём средств на выплату грантов малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Как уточнил премьер, соответствующий размер помощи составит порядка 38,5 млрд рублей и позволит поддержать около 3 млн работников.

«Расширим такую поддержку. Бизнес и НКО будут однократно освобождены от налога на доходы по этому гранту и взносов в государственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников. А те, в свою очередь, — от выплаты подоходного налога с таких средств», — рассказал глава кабмина.

Размер грантов предприятиям также будет рассчитываться, исходя из одного МРОТ на каждого занятого. В совокупности с программой льготных кредитов мера позволит в значительной степени компенсировать прогнозные потери бизнеса от новых ограничений. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик компании Esperio Антон Быков.