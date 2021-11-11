«Удобный механизм»: как рост числа самозанятых может отразиться на рынке труда и экономике России

С начала 2021 года число зарегистрированных в качестве самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза. По данным Федеральной налоговой службы, в настоящий момент программа насчитывает свыше 3,3 млн участников. Как объясняют эксперты, статус самозанятого позволяет легализовать доход от работы на себя, а также избавиться от лишних административных барьеров. При этом плательщики налога на профессиональный доход активно сотрудничают с бизнесом. По словам аналитиков, такое партнёрство позволяет компаниям сократить расходы. Более того, рост числа самозанятых позитивно отражается не только на рынке труда, но и на экономике в целом, уверены специалисты.

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 3,3 млн. Об этом в среду, 10 ноября, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Сатин.

С начала 2021 года количество самозанятых россиян выросло более чем в два раза. По данным Минэкономразвития, ещё в конце 2020-го в программе принимали участие только 1,6 млн человек.

Напомним, к самозанятым относят людей, которые работают сами на себя, получают деньги за свои услуги от физических и юридических лиц, не имеют работодателя и не привлекают к своей деятельности дополнительных работников. Ежегодный доход граждан с таким статусом не должен превышать 2,4 млн рублей.

«Самозанятость — очень удобный для россиян механизм. Сейчас растёт количество удалённых вакансий, и компаниям зачастую не нужны сотрудники на постоянной основе с оформлением в штат, но зато требуется оплатить разовые услуги специалистов. Таким людям нужно оставаться в правовом поле, и режим самозанятости позволяет это сделать», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

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Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД). При работе с физическими лицами его ставка составляет 4%, а при расчётах с ИП и организациями — 6%.

«Помимо низкой налоговой ставки, к преимуществам программы можно отнести отсутствие административных барьеров. Кроме того, самозанятым не нужно регистрировать кассу и вести отчётность», — подчеркнул в беседе с RT директор по развитию бизнеса «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

Отметим, что получить статус самозанятого можно с помощью мобильного приложения, на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг. Зарегистрированные участники программы автоматически получают налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей.

Впервые специальный налоговый режим для самозанятых заработал ещё в январе 2019 года и действовал только в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. С 1 января 2020-го платить налог на профессиональный доход начали жители ещё 19 регионов, а с 1 июля возможность присоединиться к инициативе появилась у всех субъектов страны.

Предполагается, что программа будет действовать до 2029 года. Как отмечают в ФНС, в течение всего этого периода ставки налога для самозанятых меняться не будут.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

По последним данным ФНС, средний возраст самозанятых россиян составляет 30—40 лет. Среди всех зарегистрированных участников программы 41% женщин и 59% мужчин.

Основные направления деятельности плательщиков НПД — перевозка пассажиров, доставка товаров, аренда квартир, репетиторство, ремонтные, маркетинговые и IT-услуги. В свою очередь, наиболее высокий доход среди участников программы получают юристы, консультанты, проектировщики, психологи, переводчики и IT-специалисты.

Примечательно, что к сотрудничеству с самозанятыми активно стремится российский бизнес. Как объяснил Сергей Сухоставец, такое партнёрство зачастую обходится компаниям выгоднее стандартных договоров ГПХ.

«Бизнес действительно сотрудничает с самозанятыми, когда речь идёт о краткосрочных контрактах или проектных работах. Компаниям при этом не нужно платить страховые взносы и взносы в ПФР, а налог на доход намного ниже. Затраты на работу с внештатными самозанятыми также можно учесть при формировании налоговой отчётности, перенести в статью расходов и снизить налогооблагаемую базу», — добавил специалист.

Согласно оценке ФНС, в среднем каждый день статус самозанятого получают более 5,8 тыс. россиян. В результате к 2024 году количество участников программы может превысить 5 млн человек, а к 2030-му — достигнуть 10—11 млн. Об этом ранее заявлял министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Такая динамика будет способствовать «обелению» экономики и росту собираемости налогов, считает Сергей Сухоставец. Более того, по его словам, увеличение числа самозанятых может привести к повышению доходов домохозяйств и улучшить ситуацию в сфере занятости.

«Самозанятые не попадают в статистику по безработице. Также стоит отметить, что с начала эксперимента плательщики НПД заработали около 620 млрд рублей. Часть этих денег раньше оставалась в серой зоне и не доходила до ФНС», — добавил эксперт.