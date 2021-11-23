«Индексация выше уровня инфляции»: Госдума одобрила поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. В частности, депутаты одобрили поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума на уровень выше инфляции. С соответствующим предложением ранее выступил президент страны Владимир Путин. Предполагается, что инициатива приведёт в росту социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и затронет в общей сложности 19 млн россиян. По мнению специалистов, действия властей позволят снизить влияние инфляции на граждан с низким уровнем доходов.

Во вторник, 23 ноября, Государственная дума приняла во втором чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, доходы государственной казны будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. В 2022 году они могут составить 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, а в 2024-м — 25,83 трлн.

Бюджетные расходы, в свою очередь, также будут устойчиво расти. Предполагается, что в 2022 году соответствующие траты составят 23,69 трлн, в 2023-м — 25,24 трлн, а в 2024-м — 26,35 трлн рублей. Из этих средств на выполнение национальных проектов за три года планируется направить в общей сложности около 8,6 трлн рублей.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в законопроекте были учтены предложения по развитию здравоохранения, строительству и капитальному ремонту школ. Также депутаты поддержали инициативы по расселению аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот.

Кроме того, были одобрены поправки, предусматривающие выделение дополнительных денег на ремонт дорог в стране, субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий и повышение доступности медпомощи на селе. Также власти планируют направить новые средства на обеспечение жильём инвалидов, капремонт студенческих общежитий, строительство спортплощадок, содействие занятости молодёжи и устранение цифрового неравенства.

«Но главное — индексация социальных расходов выше уровня инфляции», — подчеркнул Володин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году на 8,6% — до 12 654 и 13 890 рублей соответственно. Необходимые для этого поправки глава государства внёс на рассмотрение в нижнюю палату парламента 19 ноября.

Ожидается, что инициатива российского лидера приведёт к повышению социальных выплат и зарплат в бюджетной сфере. По оценкам властей, поправки коснутся 19 млн россиян. Из бюджета на эти цели планируется выделить 30 млрд рублей.

«Особенно эти изменения затронут малоимущие слои населения, для которых крайне важны различные выплаты и пособия. В то же время будут расти зарплаты бюджетников. Таким образом, повышение МРОТ — это база для обеспечения роста благосостояния граждан страны», — отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

РИА Новости

© Алексей Сухоруков

По словам специалистов, в настоящий момент негативное влияние на доходы россиян оказывает ускорение инфляции. Так, согласно последним оценкам Росстата, годовые темпы роста цен в стране сейчас вдвое превышают целевую отметку Центробанка и составляют 8,1%.

В текущих условиях возрастает давление на граждан с низкими доходами, особенно на семьи с детьми. Таким мнением в беседе с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Повышение МРОТ и прожиточного минимума перекроет инфляцию. По крайней мере в номинальном выражении эта надбавка поможет людям устранить инфляционный навес. Это абсолютно социально-ориентированная инициатива. Все выплаты, завязанные на прожиточный минимум: социальная помощь семьям с детьми, больничные листы, выплаты по беременности, — повысятся пропорционально», — пояснил Остапкович.

Как подчеркнул специалист, в результате одобренных инициатив должен будет увеличиться платёжеспособный спрос. Это, в свою очередь, может стать дополнительным фактором экономического роста.

«Люди смогут активнее покупать товары и услуги. Соответственно, предприятия должны будут нарастить объёмы производства. Это пойдёт на пользу экономике, но самое главное — люди получат помощь», — добавил Георгий Остапкович.

Пенсионная надбавка

Во вторник Государственная дума также приняла во втором чтении проект закона о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022—2024 годы. Согласно документу, доходы бюджета ПФР в 2022 году превысят 10 трлн рублей, в 2023-м составят почти 10,6 трлн, а в 2024-м — около 11,1 трлн рублей. В свою очередь, расходы в 2022 году будут на уровне 10,2 трлн рублей, в 2023-м — 10,6 трлн, а в 2024-м — 11,2 трлн рублей.

«Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составит с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год в 2022 год — 7,7%, в 2023 году — 2,5 %, в 2024 году — 9,9 %. Индексация страховой пенсии составит в 2022 году — 5,9 %, в 2023 году — 5,6 %, в 2024 году — 5,5 %», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Ранее Владимир Путин напомнил, что темпы индексации пенсий должны быть выше фактической инфляции. Как подчеркнул глава государства, начиная с 2019 года власти «строго выдерживали это правило».