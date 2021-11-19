«Возрастут выплаты для 16 млн граждан»: Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в 2022 году до 13 890 и 12 654 рублей соответственно. Предполагается, что инициатива приведёт к росту социальных выплат в стране до уровня, превышающего инфляцию. Всего на эти цели власти планируют направить из бюджета 30 млрд рублей. По оценкам правительства, увеличение прожиточного минимума затронет 16 млн россиян, а повышение МРОТ коснётся 3 млн граждан. Предложенные изменения уже поддержали в комитете Госдумы по бюджету и налогам. 23 ноября поправки планируется рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу поправки о дополнительном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Предложение президента взвешенно, просчитано и даёт возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается. Именно поэтому комитет по бюджету и налогам сегодня поддержал предложение президента», — заявил Макаров.

Также комитет рекомендовал Госдуме принять проект закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании нижней палаты парламента 23 ноября.

Напомним, накануне Владимир Путин на совещании по социальным вопросам предложил в 2022 году увеличить в России размер прожиточного минимума на 8,6% — до 12 654 рублей. Как уточнил российский лидер, это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня.

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По словам Путина, сейчас в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума только на 2,5%. Такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась в последние месяцы, отметил глава государства.

«На размер прожиточного минимума завязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано... Эти пособия получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», — подчеркнул Владимир Путин.

В результате инициативы президента в 2022 году размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. Об этом 19 ноября заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

«Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии», — пояснил глава Минтруда.

По словам Владимира Путина, в соответствии с Конституцией России минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. На этом фоне МРОТ в 2022 году также будет повышен на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

«Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине — дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», — объяснил российский лидер.

Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, повышение МРОТ распространится на заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Инициатива затронет в общей сложности около 3 млн россиян.

«Все выплаты будут обеспечены за счёт федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и региональных бюджетов. Но основной объём выплат придётся на федеральный бюджет», — добавила Голикова.

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Согласно оценке Минтруда, суммарно на повышение прожиточного минимума и МРОТ планируется направить из федерального бюджета 30 млрд рублей. При этом дополнительные расходы не станут серьёзной нагрузкой на государственную казну, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Экономика постепенно восстанавливается после кризиса. Нефтяные цены сейчас выше, чем годом ранее. Кроме того, мы видим оживление деловой активности. Многие сферы приходят к докризисным результатам работы. На этом фоне у государства есть все возможности выполнить свои социальные обязательства перед населением», — подчеркнул специалист.

Как отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, инициативы президента должны смягчить влияние инфляции на доходы россиян. По последним данным Росстата, сейчас годовые темпы роста цен в стране вдвое превышают целевую отметку Банка России и составляют 8,1%.

«Заложенный в бюджете уровень инфляции ниже реальных показателей, которые мы сейчас наблюдаем. Поэтому решение о дополнительном повышении МРОТ и прожиточного минимума было принято в целях сохранения доходов граждан», — пояснила депутат.