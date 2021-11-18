«Увеличить опережающими темпами»: Путин предложил повысить МРОТ в 2022 году до 13 890 рублей

Президент России Владимир Путин предложил повысить сумму прожиточного минимума в 2022 году на 8,6% — до 12 654 рублей. Одновременно должен быть увеличен и минимальный размер оплаты труда — до 13 890 рублей в месяц. Как отметил глава государства, инициатива должна привести к росту социальных выплат. Одновременно российский лидер напомнил о необходимости индексации пенсий выше уровня инфляции. По мнению специалистов, предложения президента должны сгладить эффект от роста цен и привести к повышению реальных доходов населения. При этом дополнительные расходы бюджета на эти цели не отразятся на состоянии российской казны, уверены эксперты.

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум в 2022 году. С такой инициативой глава государства обратился к участникам совещания по социальным вопросам в четверг, 18 ноября.

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня», — заявил Путин.

Как отметил российский лидер, сейчас в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Впрочем, такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась в последние месяцы, пояснил президент.

По его словам, в результате повышения прожиточного минимума в России должны будут увеличиться и социальные выплаты. Речь идёт о пособиях, материальной поддержке семей с детьми, а также доплатах к пенсиям. Как подчеркнул президент, сегодня такую помощь получают миллионы россиян.

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Владимир Путин напомнил, что в соответствии с Конституцией России минимальный размер оплаты труда в стране не может быть меньше прожиточного минимума. На этом фоне МРОТ в 2022 году также будет повышен на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.

«Это решение тоже затрагивает многих наших граждан, и дело даже опять же не в абсолютной величине — дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», — объяснил глава государства.

Президент сообщил, что в ближайшие дни внесёт соответствующие поправки в Госдуму, и попросил депутатов поддержать инициативы в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете. Также российский лидер напомнил о необходимости индексации пенсий выше фактической инфляции.

«Начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило. Сегодня с учётом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно. Предложения по конкретным параметрам индексации пенсий сейчас прорабатываются и в правительстве, и в администрации, и депутаты над этим думают. Вернёмся к ним в ближайшее время», — сообщил Владимир Путин.

РИА Новости

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Как рассказал RT глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в настоящий момент в бюджете России заложена инфляция на уровне 5,8%. Вместе с тем, по последним данным Росстата и Минэкономразвития, сейчас годовые темпы роста цен в стране составляют 8,1%.

«Если взять новую методику определения МРОТ и прожиточного минимума, мы видим, что инфляция просто это увеличение съедает. То же самое касается и индексации пенсий... В вопросе индексации пенсий надо разговор продолжить. То, что президент такое решение принял, можно всячески приветствовать», — отметил депутат.

В условиях роста инфляции повышение МРОТ и прожиточного минимума позволит несколько увеличить реальные доходы населения. Таким мнением в интервью RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«За счёт увеличения прожиточного минимума и МРОТ автоматически проиндексируются различного рода выплаты людям из бюджета. В результате может вырасти потребительский спрос, а это уже будет стимулировать производство и дополнительно поддерживать экономический рост», — считает Абрамов.

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. По его словам, в условиях пандемии индексация выплат выше уровня инфляции может стать дополнительным подспорьем для граждан. При этом инициатива не сильно отразится на состоянии российского бюджета, уверены специалисты.

«В этом году федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 1 трлн рублей. Поэтому средства для того, чтобы серьёзно поднять МРОТ и пенсии, у государства есть», — отметил в разговоре с RT сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.