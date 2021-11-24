До 13 890 рублей: Госдума утвердила повышение МРОТ в 2022 году

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о дополнительном повышении минимального размера оплаты труда в 2022 году. С 1 января сумма увеличится на 8,6% и составит 13 890 рублей в месяц. Предполагается, что инициатива приведёт к росту зарплат около 3 млн россиян. Кроме того, депутаты одобрили предложенные президентом поправки о повышении прожиточного минимума в новом году до 12 654 рублей. Как заявил Владимир Путин, изменения должны обеспечить рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям.

В среду, 24 ноября, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении в России минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2022 года соответствующая сумма увеличится на 8,6% — с текущих 12 792 до 13 890 рублей в месяц. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников», — говорится в пояснительной записке.

Закон об увеличении МРОТ в 2022 году был принят в первом чтении ещё 26 октября. Изначально предполагалось, что сумма вырастет примерно на 6,4% — до 13 617 рублей. Вместе с тем 18 ноября президент России Владимир Путин предложил дополнительно повысить показатель — на уровень выше инфляции.

Одновременно глава государства распорядился увеличить опережающими темпами и прожиточный минимум — тоже на 8,6% вместо запланированных ранее 2,5%. Таким образом, в 2022 году сумма должна составить 12 654 рубля. Соответствующие поправки российский лидер внёс на рассмотрение в нижнюю плату парламента, и 24 ноября Госдума одобрила изменения в окончательном чтении.

«Я хотел бы поблагодарить депутатов Госдумы за поддержку поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда… Увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики», — заявил Путин в среду на совещании с правительством.

РИА Новости

© Михаил Метцель

По оценке властей, суммарно повышение МРОТ и прожиточного минимума должно коснуться 19 млн россиян. Из бюджета на эти цели планируется выделить 30 млрд рублей.

Предполагается, что в 2022 году размер прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. Об этом ранее заявлял министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

Отметим, что прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от показателя зависят доплаты к пенсии и материальная поддержка семьей с детьми. В свою очередь, МРОТ влияет на установление минимального размера больничного и зарплат в стране.

Также по теме «Индексация выше уровня инфляции»: Госдума одобрила поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022—2024 годы. В частности, депутаты одобрили поправки об увеличении...

«Обычно МРОТ и прожиточный минимум рассчитываются на основе данных статистического анализа доходов и средней заработной платы граждан. Однако на фоне пандемии и роста потребительских цен по поручению президента было решено увеличить показатели на величину, опережающую инфляцию. Это должно привести к существенным позитивным изменениям для россиян», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По последним данным Росстата, сейчас годовые темпы роста цен в России находятся вблизи пятилетнего максимума и превышают 8%. В этих условиях инициативы властей должны ослабить давление инфляции на доходы граждан, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«С ростом инфляции государство стремится в первую очередь помочь нуждающимся гражданам. Меры поддержки, как и прежде, носят целевой подход. При этом прибавка к социальным пособиям будет достаточно ощутимой», — считает специалист.

Как ранее заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ближайшее время властям предстоит принять решение и о дополнительной индексации пенсий. Кроме того, в 2022 году по уровню фактической инфляции будет проиндексирован размер материнского капитала.

Социальный бюджет

Во среду Госдума также приняла в третьем, окончательном чтении закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Предполагается, что уже в следующем году доходы государственной казны превысят расходы.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — заявлял Володин.

В целом предполагается, что денежные поступления в бюджет будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. В 2022 году они могут составить 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн, а в 2024-м — 25,83 трлн.

Расходы казны при этом также будут устойчиво расти. Как ожидается, в 2022 году бюджетные траты составят 23,69 трлн, в 2023-м — 25,24 трлн, а в 2024-м — 26,35 трлн рублей.

«Сам бюджет будет традиционно иметь социальную направленность. В частности, планируется выделить дополнительные средства на долговременную помощь по уходу за пожилыми россиянами и гражданами с ограниченными возможностями. Также в условиях продолжающейся цифровизации страны за счёт бюджета будет сокращено цифровое неравенство, чтобы каждый россиянин, особенно дети, имели возможность получить доступ к знаниям в режиме онлайн», — отметила Светлана Бессараб.

Кроме того, в законе о бюджете власти учли предложения по развитию здравоохранения, строительству и капитальному ремонту школ, расселению аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Одновременно власти одобрили поправки, предусматривающие выделение дополнительных денег на ремонт дорог в стране, субсидирование авиаперелётов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий и повышение доступности медпомощи на селе.