Новые случаи и закрытие границ: что известно о распространении штамма «омикрон»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие шаги в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов учёных. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о существовании угрозы дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне и призвали ускорить темпы вакцинации во всём мире. Из разных частей света продолжают поступать сведения о случаях инфицирования новым штаммом SARS-CoV-2 и решениях отдельных стран о введении ограничений на въезд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные дальнейшие шаги России в связи с появлением нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов учёных.

По словам Пескова, в настоящее время весь мир и ВОЗ пытаются понять, насколько штамм «омикрон» опасен.

В Кремле добавили, что данные о штамме анализирует правительственный штаб, который оперативно принял решение о закрытии некоторых направлений на въезд в Россию.

«Что касается дальнейших возможных шагов, это будет зависеть от тех выводов, которые сделают учёные о том, насколько заразен этот штамм», — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента, Россия будет опираться на выводы учёных о возможных последствиях инфицирования штаммом «омикрон», а также о том, насколько имеющиеся вакцины способны защитить от этой разновидности коронавируса и тяжёлого течения болезни.

Риск распространения штамма

Накануне ВОЗ заявила о высокой вероятности дальнейшего распространения штамма «омикрон» на глобальном уровне.

В связи с этим организация призывает ускорить темпы вакцинации населения стран и продолжать придерживаться ограничительных мер. По её данным, к настоящему времени не зафиксировано ни одного летального случая, связанного со штаммом «омикрон».

В другом заявлении ВОЗ говорилось, что предварительные исследования выявили повышенный риск повторного инфицирования при контакте с новым вариантом вируса — «омикроном».

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Вместе с тем в организации пока не делали выводов о трансмиссивности нового варианта по сравнению с другими, включая штамм «дельта».

Как говорилось в сообщении, число людей с положительным результатом теста на COVID-19 в ЮАР возросло, но ещё не понятно, связано это с «омикроном» или с иными факторами.

Напомним, 24 ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса, который потенциально способен стать его самым опасным вариантом. Изначально сообщалось о появлении нового штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Вариант с крайне высоким количеством мутаций получил название B.1.1.529. Позднее штамм обозначили греческой буквой «омикрон».

Как рассказали в Южно-Африканской Республике, наиболее подвержены риску инфицирования «омикроном» молодые люди.

По словам руководителя отделения реанимации и интенсивной терапии больницы поселения Соуэто в Йоханнесбурге Рудо Мативы, молодые люди в возрасте 20—30 лет поступают в состоянии средней и тяжёлой степени.

Наряду с этим врач отметила, что порядка 65% поступающих граждан не были вакцинированы, большинство вакцинированы только первой прививкой.

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Кроме того, по словам медиков из ЮАР, больные, у которых обнаружен новый вариант коронавируса, обращались за медпомощью с жалобами на сильную усталость и головную боль. При этом у большинства заболевших отсутствовали такие признаки, как повышенная температура и боль в теле.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что учёные в течение двух-трёх недель соберут полную картину серьёзности мутации «омикрона».

В США тем временем придерживаются мнения, что ревакцинация даёт самую надёжную защиту от омикрон-штамма коронавируса. Пресс-служба Белого дома информирует, что глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщил эти сведения президенту Джо Байдену.

Как следует из сообщения, Фаучи полагает, что существующие вакцины, вероятнее всего, способны обеспечить некоторый уровень защиты от тяжёлого течения COVID-19.

Новые случаи и закрытие границ

С 30 ноября введённые ранее в Японии послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил японский премьер Фумио Кисида.

Ранее Израиль стал первой страной, руководство которой приняло решение закрыть границу для всех иностранцев в связи с появлением штамма «омикрон».

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Между тем о выявлении первых случаев заражения штаммом «омикрон» ранее сообщили в Канаде. Кроме того, возможные случаи инфицирования новым штаммом были также зафиксированы во Франции и Швейцарии.

В Австралии в дополнение к двум уже зафиксированным случаям заражения новым штаммом выявлены ещё два.

Третий случай инфицирования штаммом «омикрон» выявлен в Гонконге. Вирус обнаружен у мужчины, прилетевшего 24 ноября из Нигерии.

Первые случаи «омикрона» также выявлены в Португалии. Заражёнными оказались 13 игроков и сотрудников футбольного клуба «Белененсеш». Шесть заболевших также обнаружены в Шотландии.