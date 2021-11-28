Круглосуточные исследования: как развивается ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон»

В России пока не выявлено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», заявил эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора. Вместе с тем в центре «Вектор» отметили, что омикрон-штамм вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. Из разных государств продолжают поступать сведения о выявлении случаев заражения новым штаммом и введении новых ограничений на сообщение между странами. Так, в Нидерландах обнаружено как минимум 13 заболевших новым вариантом коронавируса, это пассажиры рейсов, вернувшихся из ЮАР. В Южно-Африканской Республике тем временем рассказали о круглосуточной работе по изучению «омикрона», а также перечислили характерные для нового варианта SARS-CoV-2 симптомы.

В России на данный момент не обнаружен вариант коронавируса «омикрон», заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм «омикрон» в России не обнаружен. При этом ведётся активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — цитирует Хафизова ТАСС.

Вместе с тем в центре «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что «омикрон» вызывает серьёзные опасения и требует немедленного изучения. В организации отметили, что вариант имеет большое число мутаций в гене S-белка.

«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — цитирует ТАСС сообщение «Вектора».

Напомним, 24 ноября стало известно, что учёные выявили новый штамм коронавируса, который потенциально способен стать его самым опасным вариантом. Изначально сообщалось о появлении нового штамма в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Штамм получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций. Позднее вариант обозначили греческой буквой «омикрон».

Ряд государств объявили об ограничении транспортного сообщения с другими странами на фоне распространения новой версии коронавируса. Израиль стал первой страной, руководство которой приняло решение закрыть границу для всех иностранцев на две недели в связи с появлением нового штамма «омикрон».

Для консультирования граждан России в ЮАР в связи с отменами авиарейсов из республики были созданы Telegram-каналы МИД России.

Случаи инфицирования новым вариантом подтверждены во множестве стран. Выявление крупного разового заражения новым штаммом отмечено в Нидерландах у 13 пассажиров, прибывших из ЮАР.

В заявлении нидерландского Национального института здравоохранения и окружающей среды говорится, что у всех вернувшихся 26 ноября в страну 624 пассажиров взяли тесты. В результате у 61 обнаружили коронавирус, но 13 случаев штамма «омикрон» удалось выявить после дополнительного изучения образцов. При этом исследование не окончено, случаев заболевания новым вариантом вируса может оказаться больше.

Два случая также выявлено в австралийском штате Новый Южный Уэльс у двух иностранных путешественников. Местный Минздрав сообщил, что заболевшие прибыли в Сидней с юга Африки 27 ноября.

В Великобритании, где также выявлено как минимум два случая инфицирования «омикроном», ужесточили правила въезда на территорию государства: теперь всем, включая привитых от COVID-19, необходимо сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

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На фоне выявления варианта «омикрон» в государствах Европы также начинают вводить ограничения. Так, власти Швейцарии приняли решение ограничить въезд из Чехии и Нидерландов, где известно о ряде случаев обнаружения нового штамма.

Власти Филиппин, в свою очередь, на 14 дней приостановили въезд для лиц, которые перед этим побывали в Швейцарии, Австрии, Бельгии, Венгрии, Италии, Чехии и Нидерландах. В списке также значится ряд африканских стран.

В Южно-Африканской Республике тем временем рассказали о симптомах нового варианта коронавируса. Председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе заявила, что около десяти дней назад к врачам стали обращаться больные с жалобами на сильную усталость и головную боль.

Она отметила, что у большинства заболевших отсутствовали такие признаки, как повышенная температура и боль в теле, они даже не полагали, что болеют именно COVID-19.

«Однако проведённые тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название «омикрон», — приводит слова медика ТАСС.

Между тем южноафриканские учёные заявили, что круглосуточно продолжают исследования обнаруженного варианта коронавируса.

«Сейчас ведутся круглосуточные исследования его особенностей с тем, чтобы лучше понимать биологическую природу вируса и способность к заражению», — цитирует ТАСС официального представителя Министерства здравоохранения ЮАР Фостера Мохале.

В США тем временем заявили, что поступающие из ЮАР данные о распространении нового штамма указывают на более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими вариантами коронавируса. Об этом сообщил глава Национальных институтов здравоохранения США Фрэнсис Коллинз. При этом, по его словам, пока рано в целом оценивать опасность «омикрона» относительно прежних вариантов. По его словам, информации о появлении нового штамма на территории США пока нет.