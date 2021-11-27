Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика

Авиакомпания Qatar Airways заявила о приостановке допуска на рейсы пассажиров из ЮАР, Зимбабве и Мозамбика в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«Пассажиры из Южной Африки, Зимбабве и Мозамбика больше не будут допущены на рейсы Qatar Airways», — говорится в заявлении авиакомпании в Twitter.

Отмечается, что авиаперевозчик ежедневно анализирует ситуацию по мере поступления новых данных от Всемирной организации здравоохранения.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой омикрон.

Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса уже выявили в Германии и Израиле.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.