The Independent: учёные выявили новый опасный штамм COVID-19

Учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом COVID-19.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что у данного штамма зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций. Данный вариант COVID-19 получил название B.1.1.529.

Всего новый штамм был обнаружен у десяти человек: три случая в Ботсване, шесть в Южной Африке и один — в Гонконге, где B.1.1.529 выявили у путешественника, вернувшегося из Южной Африки.

Учёные уточняют, что новый штамм может способствовать дальнейшему распространению коронавируса среди большего числа людей.

Вместе с этим эксперты заявили, что пока нет причин для беспокойства.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.