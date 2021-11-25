The Independent: учёные выявили новый опасный штамм COVID-19

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Учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом COVID-19.
The Independent: учёные выявили новый опасный штамм COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что у данного штамма зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций. Данный вариант COVID-19 получил название B.1.1.529.

Всего новый штамм был обнаружен у десяти человек: три случая в Ботсване, шесть в Южной Африке и один — в Гонконге, где B.1.1.529 выявили у путешественника, вернувшегося из Южной Африки.

Учёные уточняют, что новый штамм может способствовать дальнейшему распространению коронавируса среди большего числа людей.

Вместе с этим эксперты заявили, что пока нет причин для беспокойства.

Подробнее — в пересказе материала ИноТВ.

Ранее учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.

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