The Japan Times: в Японии объявили о самоуничтожении дельта-штамма коронавируса

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Учёные из Национального института генетики и Университета Ниигаты объявили, что циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить чрезвычайно много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло привести к самоликвидации.

«Вариант коронавируса «дельта» в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того, как в нём накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии... Мы полагаем, что ... он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации», — цитирует РИА Новости заявление руководителя команды исследователей, профессора Ицуро Иноуэ.

По словам учёных, существенная часть изменений в варианте «дельта» случилась на участке белка, отвечающего за способность коронавируса «исправлять» недостатки.

«Вирус с повреждённым белком nsp14 значительно теряет в своих возможностях воспроизводиться, поэтому это может быть одним из факторов, который стоит за резким падением числа новых случаев заражений», — отметил японский учёный, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано.

Он также предупредил, что самоликвидация дельта-штамма COVID-19 в Японии может привести к тому, что туда проникнут и иные виды новой коронавирусной инфекции.

Ранее в России начали разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма COVID-19.

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