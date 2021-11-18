В центре Чумакова сообщили о разработке двух вакцин на основе дельта-штамма коронавируса
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Новые препараты назвали «КовиВак дельта моно» и «КовиВак Комби».
«Склоняемся больше ко второй версии и ждём решения регуляторной системы. Может быть принято решение делать его как новый продукт», — приводит ТАСС слова Ишмухаметова.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования.
За сутки в стране зарегистрировали 37 374 случая заболевания COVID-19. Накануне стало известно о 36 626 заболевших.