В центре Чумакова сообщили о разработке двух вакцин на основе дельта-штамма коронавируса

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В центре им. Чумакова начали разработку двух вакцин для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма COVID-19, заявил директор учреждения, член-корреспондент Российской академии наук Айдар Ишмухаметов.
В центре Чумакова сообщили о разработке двух вакцин на основе дельта-штамма коронавируса
  • Reuters

Новые препараты назвали «КовиВак дельта моно» и «КовиВак Комби».

«Склоняемся больше ко второй версии и ждём решения регуляторной системы. Может быть принято решение делать его как новый продукт», — приводит ТАСС слова Ишмухаметова.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко ранее сообщил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции проходят доклинические исследования.

За сутки в стране зарегистрировали 37 374 случая заболевания COVID-19. Накануне стало известно о 36 626 заболевших.

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