В России за сутки выявили 37 374 случая коронавируса

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За сутки в стране зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом накануне стало известно о 36 626 заболевших. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки выявили 37 374 случая коронавируса
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обследовать на коронавирус.

Также она сообщила об увеличении охвата тестированием на COVID-19.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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