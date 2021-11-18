В России за сутки выявили 37 374 случая коронавируса

За сутки в стране зарегистрировано 37 374 случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом накануне стало известно о 36 626 заболевших. Об этом свидетельствуют данные российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обследовать на коронавирус.

Также она сообщила об увеличении охвата тестированием на COVID-19.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.