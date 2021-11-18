В России за сутки выявили 37 374 случая коронавируса
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
За время пандемии в России подтвердили 9 219 912 случаев COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обследовать на коронавирус.
Также она сообщила об увеличении охвата тестированием на COVID-19.
Депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.