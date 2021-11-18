В Госдуме предложили новую выплату для борющихся с коронавирусом медиков

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Василий Власов предложил материально поддержать детей из семей медработников, занятых лечением заболевших COVID-19. Копия письма на имя вице-премьера Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили новую выплату для борющихся с коронавирусом медиков
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В обращении законодатель отметил, что на протяжении 2021 года работники системы здравоохранения оказывают необходимую медицинскую помощь сотням тысяч граждан страны, заболевших коронавирусной инфекцией.

При этом, как он подчеркнул, опубликованные в СМИ опросы показывают, что медицинский персонал в данных условиях испытывает колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку и, очевидно, не имеет возможности посвящать столько времени и сил своим семьям, как до наступления пандемии.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией», — говорится в обращении.

Ранее стало известно, что выплата медикам за одного привитого от COVID-19 может составить 200 рублей.

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