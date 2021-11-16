В Минздраве уточнили порядок действия QR-кодов для заболевших после вакцинации

Министерство здравоохранения России уточнило в своём приказе порядок действия QR-кодов после вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённого COVID-19.

Отмечается, что в левом верхнем углу справки должен быть отображён QR-код, а также указан номер сертификата.

В документе говорится, что QR-код содержит данные о завершении вакцинации или факте перенесённого заболевания COVID-19, «с наиболее поздней датой наступления события».

Кроме того, QR-код содержит информацию о сроке действия.

Как уточняет ТАСС, QR-код вакцинированного в случае его инфицирования после прививки будет заменён в справке на QR-код переболевшего, срок действия кода составит полгода.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.

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