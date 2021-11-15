Минздрав России опубликовал приказ о форме справки о вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Справка о проведённых профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» согласно приложению №1 к настоящему приказу», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ноябре будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. Подробнее — в материале RT.