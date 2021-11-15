Минздрав России опубликовал приказ о форме справки о вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения России утвердило форму справки о вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 и об имеющихся противопоказаниях к прививке.
Минздрав России опубликовал приказ о форме справки о вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Справка о проведённых профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» согласно приложению №1 к настоящему приказу», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в ноябре будет введена новая форма сертификата о вакцинации от COVID-19. Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить