Выплата медикам за одного привитого от COVID-19 в России может составить 200 рублей

Короткая ссылка
Совокупный размер выплаты медикам, принимающим участие в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного вакцинированного, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также устанавливается порядок распределения при вакцинации двухкомпонентными и однокомпонентными препаратами.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило в своём приказе порядок действия QR-кодов после вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить