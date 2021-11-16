Выплата медикам за одного привитого от COVID-19 в России может составить 200 рублей

Совокупный размер выплаты медикам, принимающим участие в вакцинации от коронавируса, составит 200 рублей за одного вакцинированного, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минздравом.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

«Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Также устанавливается порядок распределения при вакцинации двухкомпонентными и однокомпонентными препаратами.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило в своём приказе порядок действия QR-кодов после вакцинации от коронавирусной инфекции или перенесённого COVID-19.