Мурашко рассказал о ещё двух вакцинах от COVID-19, проходящих доклинические исследования

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.
Мурашко рассказал о ещё двух вакцинах от COVID-19, проходящих доклинические исследования
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«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей... Также у нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что отчёт по второй фазе исследований препарата от коронавируса «МИР 19» подан в Минздрав.

Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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