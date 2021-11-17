Мурашко рассказал о ещё двух вакцинах от COVID-19, проходящих доклинические исследования

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей... Также у нас разработаны ещё две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по вопросам развития генетических технологий под руководством президента России Владимира Путина.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что отчёт по второй фазе исследований препарата от коронавируса «МИР 19» подан в Минздрав.

Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.