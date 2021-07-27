Врач объяснил значимость достижения популяционного иммунитета от COVID-19 в мире

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Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.
Врач объяснил значимость достижения популяционного иммунитета от COVID-19 в мире
  • Reuters

«Речь идёт о том, чтобы популяционный иммунитет был не только в одной стране, но и на отдельных континентах, и всё к этому идёт. Россия уже приближается к доле 50% (привитого населения. — RT)... Так что мы не далеки от момента, когда будет 70 и 80%, и тогда можно будет спокойно дышать», — сказал врач в беседе с URA.RU.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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