Врач объяснил значимость достижения популяционного иммунитета от COVID-19 в мире

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

«Речь идёт о том, чтобы популяционный иммунитет был не только в одной стране, но и на отдельных континентах, и всё к этому идёт. Россия уже приближается к доле 50% (привитого населения. — RT)... Так что мы не далеки от момента, когда будет 70 и 80%, и тогда можно будет спокойно дышать», — сказал врач в беседе с URA.RU.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.