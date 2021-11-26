Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.1.529 выявлен в Израиле
- РИА Новости
«Штамм, обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава Израиля.
В ведомстве добавили, что ещё двое вернувшихся из-за границы в настоящее время находятся в изоляции в ожидании результата тестов.
Ранее стало известно, что Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.