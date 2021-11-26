Британия отменяет авиасообщение с шестью странами Африки из-за нового штамма

Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Минздрава Великобритании Саджида Джавида.

«Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант (COVID-19)... в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в «красный список» по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», — сообщил Джавид.

При этом он отметил, что необходимо дождаться больше данных о новой мутации COVID-19.

Ранее учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 26 ноября, созывает экстренное совещание для обсуждения штамма COVID-19.