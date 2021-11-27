Глава Всемирной медассоциации: новый штамм COVID-19 может быть таким же опасным, как Эбола

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.

«Меня сильно беспокоит, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола. Чем меньше инфекции мы допустим, тем лучше», — приводит его слова газета WAZ.

Монтгомери отметил, что точных данных об опасности штамма «омикрон» нет, но он «распространяется очень быстро».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».