Глава Всемирной медассоциации: новый штамм COVID-19 может быть таким же опасным, как Эбола

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.
Глава Всемирной медассоциации: новый штамм COVID-19 может быть таким же опасным, как Эбола
  • Reuters

«Меня сильно беспокоит, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола. Чем меньше инфекции мы допустим, тем лучше», — приводит его слова газета WAZ.

Монтгомери отметил, что точных данных об опасности штамма «омикрон» нет, но он «распространяется очень быстро».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».

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