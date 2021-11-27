Глава Всемирной медассоциации: новый штамм COVID-19 может быть таким же опасным, как Эбола
- Reuters
«Меня сильно беспокоит, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола. Чем меньше инфекции мы допустим, тем лучше», — приводит его слова газета WAZ.
Монтгомери отметил, что точных данных об опасности штамма «омикрон» нет, но он «распространяется очень быстро».
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».