В ВОЗ заявили о способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм COVID-19 «омикрон»

Существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон». Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

«Существующие тесты ПЦР всё ещё выявляют этот вариант SARS-CoV-2», — говорится в заявлении.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.