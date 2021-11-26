ВОЗ нужно несколько недель для оценки эффективности вакцин от нового штамма COVID-19

В пресс-службе секретариата ООН заявили, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нужно несколько недель, чтобы оценить эффективность вакцин против нового штамма коронавирусной инфекции COVID-19.

«ВОЗ ожидает, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает появление нового варианта и как это повлияет на диагностику, лечение и вакцины», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.