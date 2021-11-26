ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство
- РИА Новости
«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность», — цитирует РИА Новости текст заявления.
Отмечается, что у него больше мутаций, чем у других штаммов, вызывающих беспокойство.
25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.