ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания приняла решение классифицировать новый вариант COVID-19, обнаруженный в Южной Африке, как вызывающий беспокойство. Об этом сообщается в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность», — цитирует РИА Новости текст заявления.

Отмечается, что у него больше мутаций, чем у других штаммов, вызывающих беспокойство.

25 ноября сообщалось, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.