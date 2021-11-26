Новый штамм коронавируса был назван греческой буквой омикрон
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.
«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название «омикрон», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.
Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.