Новый штамм коронавируса был назван греческой буквой омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой омикрон.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название «омикрон», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.