Новый штамм коронавируса был назван греческой буквой омикрон

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса B.1.1.529 греческой буквой омикрон.
Новый штамм коронавируса был назван греческой буквой омикрон
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов.

«Основываясь на представленных доказательствах, указывающих на пагубное изменение эпидемиологии COVID-19, консультативная группа сообщила ВОЗ, что этот вариант следует обозначить как вызывающий озабоченность, и ВОЗ обозначила B.1.1.529 как такой вариант, присвоив ему название «омикрон», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВОЗ определила новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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