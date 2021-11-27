В Германии выявили первого заболевшего штаммом «омикрон»
- Reuters
«Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для «омикрона», — написал Клозе в Twitter.
Как подчеркнул министр, «подозрения весьма серьёзные, человека уже отправили на изоляцию».
25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.