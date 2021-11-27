В Германии выявили первого заболевшего штаммом «омикрон»

Министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе сообщил о, предположительно, первом случае инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» в Германии.

«Прошлой ночью у вернувшегося из Южной Африки туриста обнаружили несколько мутаций, характерных для «омикрона», — написал Клозе в Twitter.

Как подчеркнул министр, «подозрения весьма серьёзные, человека уже отправили на изоляцию».

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным. Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что существующие ПЦР-тесты способны распознавать новый вариант коронавируса «омикрон».

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.