В ВОЗ рассказали о гипотезе происхождения штамма COVID-19 «омикрон»

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Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в разговоре назвала одну из гипотез происхождения штамма COVID-19 «омикрон».
В ВОЗ рассказали о гипотезе происхождения штамма COVID-19 «омикрон»
  • Reuters

Как пишет РИА Новости, в беседе с газетой Financial Times «она сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но, согласно одной из рассматриваемых гипотез, он мог произойти от заражённого пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени».

Ранее сообщалось, что Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Также стало известно, что Грузия с 28 ноября вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из восьми африканских стран из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 «омикрон».

Руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

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