В России за сутки зафиксировали 33 946 случаев коронавируса
- РИА Новости
Днём ранее в стране зарегистрировали 34 690 случаев заболевания.
За сутки число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 36 494, достигнув 8 237 465.
24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».
Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.