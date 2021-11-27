В России за сутки зафиксировали 33 946 случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 33 946 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 536 825 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

РИА Новости