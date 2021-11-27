В России за сутки зафиксировали 33 946 случаев коронавируса

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В России за сутки зарегистрировали 33 946 случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 536 825 случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В России за сутки зафиксировали 33 946 случаев коронавируса
  • РИА Новости

Днём ранее в стране зарегистрировали 34 690 случаев заболевания.

За сутки число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 увеличилось на 36 494, достигнув 8 237 465.

24 ноября Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М».

Кандидат медицинских наук, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19.

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