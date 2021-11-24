Минздрав России зарегистрировал вакцину против COVID-19 для подростков «Спутник М»

Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса для детей от 12 до 17 лет «Спутник М», сообщили в ведомстве. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день, отметили в министерстве.

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых «Гам-КОВИД-Вак М» показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12—17 лет включительно», — приводит сообщение Минздрава Интерфакс.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что антитела к коронавирусу после вакцинации лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.