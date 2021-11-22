Гинцбург: антитела к COVID-19 у привитых подростков вырабатываются лучше, чем у взрослых
- РИА Новости
«В результате этих клинических исследований было показано, что подростки в возрасте 12—17 лет очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител в результате введения такого препарата, гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на «Спутник V», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга в эфире канала «Россия 24».
Он добавил, что вакцина для подростков — это «Спутник V», разведённый в пять раз.
Также Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.