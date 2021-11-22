Гинцбург: пандемия закончится при наличии у 75% населения необходимого числа антител

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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 70—75% населения будет необходимое количество антител.
Гинцбург: пандемия закончится при наличии у 75% населения необходимого числа антител
  • РИА Новости

«Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70-75% населения. Не просто провакцинировано, а соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител», — цитирует его ТАСС.

По его словам, для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в 3—4 раза.

19 ноября в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составляет 50,2%.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, академик РАН, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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