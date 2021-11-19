Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в России составил 50,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%
  • Reuters

«По состоянию на 19 ноября вакцинация первым компонентом проведена 66 400 393 раза, вакцинация полного цикла — 58 713 240 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 50,2%», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 19 ноября, за сутки в России выявили 37 156 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 257 068 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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