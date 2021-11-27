В Великобритании выявили два случая заболевания новым штаммом «омикрон»
- РИА Новости
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на главу Минздрава Великобритании Саджида Джавида.
Великобритания с 26 ноября временно отменила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини из-за обнаружения нового штамма коронавируса B.1.1.529.
Первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса уже выявили в Германии и Израиле.
Также сообщалось, что председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери считает, что новый штамм коронавируса «омикрон» может стать таким же опасным, как вирус Эбола.