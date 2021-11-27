Сравнение с вирусом Эбола, выявление в Европе и уровень риска: что известно о распространении нового штамма коронавируса

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери высказал предположение, что новый вариант коронавируса «омикрон» способен стать «таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола». Сейчас «омикрон» выявлен как минимум в одной европейской стране, в ряде других государств также обнаружены неподтверждённые случаи. Российские эксперты обращают внимание, что быстрое распространение нового варианта вируса пока зафиксировано в южноафриканских странах с невысоким уровнем вакцинации.

Вариант коронавируса «омикрон» по степени угрозы человечеству сопоставим с вирусом Эбола, полагает председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

В интервью немецким СМИ он сказал, что новый обнаруженный в Южной Африке вариант SARS-CоV-2 способен стать «таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола».

Он отметил, что точных данных о рисках мутации «омикрон» пока нет, но вирус распространяется очень быстро. Монтгомери также сказал, что в начале пандемии мир недооценил её масштабы.

По словам главы WMA, он также полагал, что в начале распространения вируса речь шла о разновидности гриппа. Затем, продолжил он, мир предположил, что можно добиться коллективного иммунитета, после чего появился крайне заразный вариант «дельта». Монтгомери отметил, что теперь человечество осознаёт, что придётся продолжать вакцинироваться в предстоящие годы.

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Напомним, что 25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса, который потенциально может стать самым опасным вариантом коронавируса. Он получил название B.1.1.529, у него зафиксировано «невероятно высокое» количество мутаций.

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что штамм «омикрон» представляет собой риск «от высокого до очень высокого»

В последующие дни многие государства объявили о приостановке авиасообщения с рядом стран Южной Африки. Россия также приняла аналогичное решение, которое вступит в силу с 28 ноября.

«С 00:00 28 ноября 2021 года ограничить въезд на территорию России иностранных граждан, проживающих на территории Южно-Африканской Республики, Республики Ботсвана, Королевства Лесото, Республики Намибия, Республики Зимбабве, Республики Мозамбик, Республики Мадагаскар, Королевства Эсватини, Объединённой Республики Танзания», — говорится в заявлении оперштаба.

Аналогичные меры вводятся в отношении жителей специального административного района Гонконг и иностранных граждан, находящихся на указанных территориях в течение последних десяти дней.

Вместе с тем случаи заражения вариантом «омикрон» уже выявлены в ряде европейских стран.

В частности, штамм обнаружен у жителя Германии, который вернулся на родину из ЮАР. Об этом в Twitter написал министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. По его словам, заболевший изолирован. Кроме того, в одной из лабораторий Чехии проверяют возможное появление варианта «омикрон».

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о вероятности того, что новый штамм коронавируса может вытеснить вариант «дельта» по причине своего активного распространения.

«Раз этот штамм активно распространяется в некоторых регионах Южной Африки и за очень короткое время, кажется, сместил «дельту», то вероятность такая есть», — цитирует РИА Новости Хафизова.

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Он подчеркнул, что учёные занимаются изучением нового варианта COVID-19, в том числе в части возможности его нейтрализации антителами, вызванными как вакцинацией, так и перенесённым ранее заболеванием.

«Мы пока не знаем, насколько хорошо этот вариант будет распространяться в странах с более высоким уровнем вакцинации, чем в ЮАР, где лишь 25% полностью вакцинированы», — сказал учёный.

В свою очередь, доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров выразил мнение, что существующие вакцины смогут защитить от нового штамма.

Как отметил Летаров, вакцинный иммунитет определяется не только нейтрализацией.

«И соответственно, там есть другие факторы, и ускользнуть от него совсем достаточно сложно, поэтому я предполагаю, что вакцинация всё равно будет защищать человека от тяжёлого течения, но как это там реально окажется, давайте подождём более подробной информации», — сказал он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Данные о заболеваемости COVID-19 в России

За прошедшие сутки в России выявлено 33 946 случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 36 494 человека, 1239 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 9 536 825 случаев коронавируса. Зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 223,5 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 581 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1 813 902 человека.

Столичный оперштаб сообщает, что в Москве за сутки выявлено 3430 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 918 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ в московских больницах находятся 585 человек.