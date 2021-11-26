Кандидат медицинских наук Зайцев дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.
Кандидат медицинских наук Зайцев дал советы по подготовке к вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

«Первое важное условие — чтобы человек был в принципе здоров. Для начала следует прислушаться к себе», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, если самочувствие хорошее, то специально готовиться к вакцинации не нужно. В противном случае стоит проконсультироваться со специалистом.

Как отметил Зайцев, осенью и зимой нужно максимально внимательно относиться к своему здоровью.

«Нужно вовремя ложиться спать, высыпаться. Полноценно отдыхать, выходные дни проводить с пользой: ходить, гулять, переключаться, двигаться. Вести активный образ жизни, насыщаться кислородом», — рекомендовал эксперт.

Он добавил, что также нужно правильно питаться — в рационе должны быть овощи, фрукты, зелень.

«Этого вполне достаточно, чтобы человек почувствовал себя нормально через некоторое время. После и морально, и физически он будет готов к вакцинации», — заключил Зайцев.

Ранее кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев, руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои», в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить