Байден призвал снять ограничения на интеллектуальную собственность с вакцин от коронавируса

Американский лидер Джо Байден заявил, что обнаружение нового штамма COVID-19 «омикрон» говорит о необходимости снятия ограничений на интеллектуальную собственность с антикоронавирусных вакцин, чтобы люди во всём мире смогли поставить прививки.

«Я призываю страны, которые примут участие в министерской встрече государств ВТО, принять вызов США и отказаться от защиты интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса, чтобы их могли производить по всему миру», — сообщается в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США подчеркнул, что пандемия не закончится, пока вакцинация не станет глобальной.

Ранее руководитель направления превентивной медицины ЕМС, основатель фонда поддержки медицинских сотрудников «Герои» кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил о непредсказуемом будущем пандемии.