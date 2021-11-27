Гинцбург заявил о начале клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России начинаются клинические испытания назальной вакцины от коронавируса.

РИА Новости

По его словам, первым испытуемым данного вида вакцины выступил президент России Владимир Путин. «(Глава государства привился. — RT) в ходе исследований, которые сейчас действительно начинаются в институте Гамалеи по испытанию интраназальной формы вакцины «Спутник V», — приводит ТАСС заявление Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 1». Ранее директор центра Гамалеи заявил, что привился отечественной назальной вакциной от коронавирусной инфекции.