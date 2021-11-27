Гинцбург привился назальной вакциной от COVID-19
«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — сказал он в комментарии РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жидкости.
По словам главы государства, до этого он вакцинировался уколом.
По данным РФПИ, интраназальная форма российской вакцины от коронавируса появится на международных рынках в 2022 году.