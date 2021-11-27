Гинцбург привился назальной вакциной от COVID-19

Короткая ссылка
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привился отечественной назальной вакциной от коронавирусной инфекции.

«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что российский лидер Владимир Путин принял назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в виде жидкости.

По словам главы государства, до этого он вакцинировался уколом.

По данным РФПИ, интраназальная форма российской вакцины от коронавируса появится на международных рынках в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить