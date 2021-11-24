Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса

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Президент России Владимир Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса.
Путин сообщил, что испытал назальную вакцину от коронавируса
  • AP

«Через шесть месяцев после вакцинации у меня защитные титры опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации. Что я и сделал несколько дней назад», — рассказал Путин.

Он отметил, что сначала сделал прививку в виде укола.

«На следующий день... сделал вторую часть этой процедуры. А именно вот этот порошок назальной формы. То есть что это такое? Это просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции... порошок», — добавил российский лидер.

По его словам, никаких ощущений у него не было. 

«Просто 15 минут посидел и пошёл. Сегодня... уже занимался спортом с утра», — сказал Путин.

Ранее заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT рассказал о назальной вакцине от коронавируса.

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