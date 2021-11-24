Замдиректора центра Гамалеи Логунов рассказал о назальной вакцине от коронавируса

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Заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью RT рассказал о назальной вакцине от коронавируса.
Замдиректора центра Гамалеи Логунов рассказал о назальной вакцине от коронавируса
  • AP

Он ответил на вопрос, создаётся ли назальная вакцина в качестве добавочного элемента к вакцине «Спутник V».

По его словам, одна из задач — иммунизация людей таким способом.

«Потом иммунизация уже тех, кто был иммунизирован, и переболевших. И, собственно, в рамках таких клинических исследований, в рамках такого протокола мы и поймём, насколько эффективен такой подход при защите разных когорт людей», — сказал Логунов.

Он также выразил надежду, что «просто интраназальной иммунизации будет достаточно».

Также Логунов допустил, что исследования интраназальной вакцины будут проведены в 2022 году.

«Сроки всегда зависят от набора добровольцев. То есть произвести вакцину, иметь препарат на исследование — она уже не просто будет произведена, она будет произведена в ближайшее время. Поэтому исследование может стартовать там, условно говоря, в январе 2022 года. И вот всё это исследование, то есть первая-вторая фаза, которые классические, может занять несколько месяцев», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19.

В мае директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что регистрация назальной вакцины от коронавирусной инфекции может произойти в 2022 году.

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