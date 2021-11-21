Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путины выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил президент Логунова во время встречи.

Тот ответил, что для этого нужно подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо можем сегодня это сделать», — сказал Путин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.

Он также отмечал, что после применения назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить