Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путины выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса. Об этом он сказал во время встречи с замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил президент Логунова во время встречи.

Тот ответил, что для этого нужно подписать согласие.

«Договорились, обязательно подпишу. Прямо можем сегодня это сделать», — сказал Путин.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.

Он также отмечал, что после применения назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.