Путин выразил готовность принять участие в испытании назальной формы вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Я могу принять участие в этом эксперименте?» — спросил президент Логунова во время встречи.
Тот ответил, что для этого нужно подписать согласие.
«Договорились, обязательно подпишу. Прямо можем сегодня это сделать», — сказал Путин.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.
Он также отмечал, что после применения назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.