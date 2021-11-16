Гинцбург сообщил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у назальной вакцины от коронавируса не замечено никаких побочных эффектов.

«У назальной вакцины никаких побочных эффектов на сегодняшний день мы не заметили», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

Ранее директор центра имени Гамалеи рассказал, что интраназальная вакцина от коронавируса будет создана для дополнительной защиты организма и не сможет заменить инъекционную.

Гинцбург также отмечал, что прививаться назальной вакциной от коронавирусной инфекции нужно будет не чаще раза в полгода.

В октябре генеральный директор компании «Генериум» Даниил Талянский заявил, что фирма подала заявку на проведение клинических исследований назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V».